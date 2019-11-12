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Ünlü YouTube fenomeni Danla Bilic'ten 'alkol' itirafı

Güncel 12.11.2019, 14:57
Ünlü YouTube fenomeni Danla Bilic'ten 'alkol' itirafı
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Alkol bağımlılığının ortaya çıktığını söyleyen Bilic, olay yaratacak açıklamalar yaptı.