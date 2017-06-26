Vatandaş Teoman

Bir iki ay sonra canım vatanıma Türkiye'me ilk kez resmen Türk vatandaşı olarak gireceğim. Heyhat!!! bu ne büyük onur ne büyük mutluluk bre!!! Yazarken çığlık atar mı adam? Atarmış. İşte ben bu yazıyı çığlık atarak yazıyorum. Doğduktan 39 yıl sonra doğduğum ülkenin vatandaşı oldum. Garip ama bir bakıma güzel çünkü iki kez doğmuş oldum üstelik ikinci doğum günüme eşim de şahit oldu, annem yine yanımdaydı. Biyolojik doğumumda 2.5 kilo doğmuşum, vatandaşlığa kavuştuğum doğumumda 150 kiloyu epey aşmış doğmuş oldum.
Yavru Kırlangıç
Vatandaşlık haberini almadan bir iki saat önce Üsküp'te, 8. kattaki evimizin balkonunda bayram yemeği yiyorduk. Küçük bir kırlangıç önce balkonun zeminine kondu ve şaşkın bakışlarımın arasında eve girdi. Paniklemedi ama iki kez pencerelere çarptı. Sonra açık pencereden yolunu buldu ve çıktı. Bir Bayramın ilk konuğu küçük kırlangıç bize müjdeli haber getirmişti sanki. Bu yazı öyle bir yazı işte çünkü vatandaşlığa kabul edildiğimi gördüğüm anda önce bağırdım sonra "bugün bayram" şarkısını söyledim, ailemle kucaklaştım ve sonra moda tabirle "kal geldi" Öyle kala kaldım.
Aklımdan geçenler
Uzun süre boşluğa baktım ve sürekli aklımdan bazı şeyler geçti. Artık Türk hududuna gelince "Türk vatandaşları" bölümünden gireceğim. Vatan Partisi'ne resmen üye olabileceğim hatta delege olabilmek için aday olabileceğim. TC kimlik numaram olacak. Oy verebileceğim. Kimbilir belki seçimlerde aday olabileceğim. Kiloluyum diye almazlar biliyorum ama yine de askerlik şubesine başvurabileceğim en azından seferberlik durumu olursa kaydım olacak. Dünya kayıtlarında resmen Türk olduğum yazılacak. Taşıdığım basın kartının arkasında "uyruğu TC" yazacak. Pasaportumun üstünde ay yıldız olacak. Fenerbahçe'ye de üye olabileceğim. Heyhat!!! Ben, Teoman Alili, 15 Şubat 1978 İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Vatan Hastanesi doğumlu, Vatan Mahallesi'nde büyüme, Vatan ilkokulu mezunu, eşi Vatan caddeli, 15 şubat 2015 tarihinde kurulan Vatan Partili Teoman Alili; artık TÜRK VATANDAŞIYIM!!! Şimdi hayalimdeki programı yapabilirim. Artık hiçkimse bana "sen Türk vatandaşı bile değilsin, nasıl böyle bir program yaparsın" diyemeyecek. Sürpriz olsun, eğer Ulusal Kanal yönetimi uygun görürse Türk televizyon tarihinin en içten, en bizden programını, hepimizin programını yapacağım. Sonbaharın başında yayında olur diye umut ediyorum. İnsan köşe yazısında kendiyle ilgili yazı yazarsa "bencillik" olur belki ama benim vatandaşlık mücadelem tek başıma bir mücadele olmadı. Sayısız insanın vicdani desteğiyle, maddi manevi yüreklendirmelerle, mektuplarla, imza kampanyalarıyla, sürgünlerden geçe geçe hep beraber kazandığımız bir zafer oldu. Doğu Perinçek ve emekli yargıç Ömer Yasa'nın referans mektupları ve adları sayfalara sığmaz, Türkiye'de ve Avrupa'da sayısız arkadaşın katkısıyla oldu. Karındaş oldum Tanju'yla, partili olunca onbinlerce arkadaşım oldu ve şimdi en az 80 milyon VATANDAŞIM var. Hep vardı, ruhumla, bedenimle hep vatandaş Teoman'dım ama artık resmen Vatandaş Teoman'ım... Az kaldı, bir iki ay içinde Ulusal Kanal'a ilk çıktığım gün bu kez yüreğimde çakan şimşek beynime bulutlar gönderecek, o bultlar gözümde nemlenecek ve dudaklarımdan sağnak gibi dökülecek o cümle; "BÜYÜK MİLLETİMİZ MERHABA"
Ulusal Kanal'ın çok cılız bir çocuk gibi emekleme sürecinden beri seni tanıyoruz.
Rahmetli Kurtul Aytuğ gibi fedakarca çalışmalarını da kadir bilenler unutmayacaktır.
Yurttaşlığın(*) hayırlı olsun.
(*) Hak ve yükümlülüklerin bilincinde olanlar yurttaş,kimlik kartı olup bu bilence ermemişler ise vatandaştır.