Venezuela'da ABD'ye karşı tatbikat

Venezuela'da ABD'ye karşı tatbikat
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Venezuela'da ABD'ye karşı tatbikat
Venezuela'da ABD'ye karşı tatbikat
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Klasik otomobiller Kayseri'de buluştu
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Sakarya'da hayatını kaybeden 7 işçi için cenaze namazı kılındı