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WhatsApp'a beklenen değişiklik geldi! İşte yeni uygulanan özellikler
Teknoloji
09.12.2019, 22:41
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Öte yandan WhatsApp'a yeni birçok özellik de geldiği aktarıldı.
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#aydın
#istanbul
#ankara
#izmir
#kars
#TFF 1. Lig
#yılmaz özdil
#bursa
#Obama
#çıkarma
#Mersin
#Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Beyhan Yıldırım
#rtük
#üretim devrimi kurultayları
#internet
#Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
#bitlis deprem şiddeti
#Fas
#ağrı
#esad