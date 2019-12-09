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WhatsApp'a beklenen değişiklik gerçekleşti! İşte yeni uygulanan özellikler

Teknoloji 09.12.2019, 13:09
WhatsApp'a beklenen değişiklik gerçekleşti! İşte yeni uygulanan özellikler
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Öte yandan WhatsApp'a yeni birçok özellik de geldiği aktarıldı.