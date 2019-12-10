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WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor

Teknoloji 10.12.2019, 16:32
WhatsApp bu telefonlardan desteğini çekiyor
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Yapılan açıklamada WhatsApp'ın Windows Mobile ve iOS 7 ve daha altındaki işletim sistemlerini desteklemeyeceği ifade edildi