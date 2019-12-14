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WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın o planına engel iddiası

Teknoloji 14.12.2019, 10:21
WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın o planına engel iddiası
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Sosyal medyanın en büyük şirketlerinden olan Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı da kendi çatısı altında bulunduruyor