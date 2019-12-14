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WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın o planına engel iddiası
Teknoloji
14.12.2019, 10:21
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Sosyal medyanın en büyük şirketlerinden olan Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı da kendi çatısı altında bulunduruyor
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#yaralı
#ankara
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#nato
#Birleşmiş milletler
#dolar
#Kahramanmaraş
#yağış
#cenaze
#adana
#muğla
#istanbul
#polis
#vatan partisi
#Hakkari
#Manisa
#tepki
#portekiz
#yasak
#israil