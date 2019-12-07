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WhatsApp'ın adı neden değişti? İşte yeni uygulanan özellikler
Teknoloji
07.12.2019, 02:39
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Neredeyse herkesin kullandığı WhatsApp'ın geçen aylarda iddia edilen isim değiştirme uygulaması gerçekleşti. Yeni güncelleme ile WhatsApp'ın adı, WhatsApp from Facebook oldu
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#gaziantep
#van
#mhp
#ilber ortaylı
#atletico madrid
#yardım
#Deniz Baykal
#Kadir Mısıroğlu kimdir
#Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)
#ağrı
#ankara
#ordu
#Boğaziçi Üniversitesi
#İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
#Türkiyeden ne istedi
#Jandarma Genel Komutanlığı
#Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
#Erdoğan Bayraktar
#askeri
#bursa