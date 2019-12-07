banner1199

banner1197

WhatsApp'ta beklenen değişiklik geldi! İşte yeni adı ve uygulanan özellikler

Teknoloji 07.12.2019, 12:40
WhatsApp'ta beklenen değişiklik geldi! İşte yeni adı ve uygulanan özellikler
1/7

Neredeyse herkesin kullandığı WhatsApp'ın geçen aylarda iddia edilen isim değiştirme uygulaması gerçekleşti. Yeni güncelleme ile WhatsApp'ın adı, WhatsApp from Facebook oldu