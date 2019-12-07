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WhatsApp'ta beklenen değişiklik geldi! İşte yeni adı ve uygulanan özellikler
Teknoloji
07.12.2019, 12:40
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Neredeyse herkesin kullandığı WhatsApp'ın geçen aylarda iddia edilen isim değiştirme uygulaması gerçekleşti. Yeni güncelleme ile WhatsApp'ın adı, WhatsApp from Facebook oldu
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#gaziantep
#mhp
#ankara
#van
#bursa
#Deniz Baykal
#ilber ortaylı
#atletico madrid
#ağrı
#Kadir Mısıroğlu kimdir
#Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)
#yardım
#İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
#Erdoğan Bayraktar
#ordu
#üretim devrimi kurultayları
#Boğaziçi Üniversitesi
#Türkiyeden ne istedi
#Jandarma Genel Komutanlığı
#Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı