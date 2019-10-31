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WhatsApp'ta inanılmaz hata! Kimse fark etmedi! Hemen kontrol edin
Güncel
31.10.2019, 09:28
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#istanbul
#erdoğan
#fetö
#pkk
#AKP
#türkiye
#abd
#ankara
#fenerbahçe
#Emeklilikte yaşa takılanlar
#vatan partisi
#tsk
#ışid
#hdp
#muş
#mardin
#Yeniden Asya açılımı
#sma ilacı
#aydın
#Erdoğan Teziç