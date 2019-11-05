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WhatsApp'ta kimsenin fark etmediği büyük hata cihazınızda olabilir! Hemen "kontrol edin" uyarısı
Güncel
05.11.2019, 01:11
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#antalya
#beşiktaş
#AKP
#Org. Nusret Taşdeler: Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten
#istanbul
#Halfeti
#Malmö
#salihli
#adnan er
#4 gün
#9
#haberler
#ronaldo
#TGB-ABD başkanı Mert Demir
#bitki
#şırnak
#Trabzonspor
#adana
#pkk
#YPG