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WhatsApp'taki bu problem sizde de olabilir! Hemen kontrol edin
Teknoloji
17.11.2019, 10:24
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Büyük problem, herkes tarafından kontrol ediliyor. Önce WhatsApp uygulamasını açın.
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#rusya
#istanbul
#bolu
#chp
#DİKA Siirt Koordinatörü Erdal Özçelik
#vatan partisi
#Resmi Gazete
#vladimir putin
#AKP
#Macron
#fetö
#Arda Turan
#23 Nisan
#kaza
#Spor Toto Basketbol Süper Ligi
#tbb
#Kahramanmaraş
#mhp
#mehmet baransu
#Sıla TV