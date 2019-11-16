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WhatsApp'taki bu problem sizde de var mı? Hemen kontrol edin

Teknoloji 16.11.2019, 21:43
WhatsApp'taki bu problem sizde de var mı? Hemen kontrol edin
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Büyük problem, herkes tarafından kontrol ediliyor. Önce WhatsApp uygulamasını açın.