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WhatsApp'tan flaş hamle! Bu telefonlardan desteğini çekiyor

Teknoloji 11.12.2019, 01:59
WhatsApp'tan flaş hamle! Bu telefonlardan desteğini çekiyor
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Yapılan açıklamada WhatsApp'ın Windows Mobile ve iOS 7 ve daha altındaki işletim sistemlerini desteklemeyeceği ifade edildi