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WhatsApp'tan toplu mesaj hamlesi! 7 Aralık itibariyle izin verilmeyecek

Teknoloji 05.12.2019, 21:20
WhatsApp'tan toplu mesaj hamlesi! 7 Aralık itibariyle izin verilmeyecek
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Mesajlaşma uygulaması, yaptığı bilgilendirmede toplu mesajlara artık izin verilmeyeceğini duyurdu.