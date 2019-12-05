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WhatsApp'tan toplu mesaj hamlesi! 7 Aralık itibariyle izin verilmeyecek
Teknoloji
05.12.2019, 21:20
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Mesajlaşma uygulaması, yaptığı bilgilendirmede toplu mesajlara artık izin verilmeyeceğini duyurdu.
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#istanbul
#fetö
#Ahmet Davutoğlu
#izmir
#ankara
#Samet Bütün
#Adıyaman
#diyarbakır
#Manisa
#Afyonkarahisar
#edirne
#Uşak Belediyesi
#aydın
#Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü
#bursa
#açıklarında
#fotoğraf çekmek isterken öldü
#ağrı
#Wil 1900
#güne acı haberle uyandık