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WhatsApp'tan toplu mesaj hamlesi! 7 Aralık'tan itibaren...
Teknoloji
06.12.2019, 18:54
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Mesajlaşma uygulaması, yaptığı bilgilendirmede toplu mesajlara artık izin verilmeyeceğini duyurdu.
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#ankara
#istanbul
#fetö
#1 kasım
#minibüs
#vatan
#2020 ocak emekliye zam
#Ayşe Atlı
#izmir
#Recep Güven
#Sivas
#üretim devrimi kurultayları
#Albay Bulut
#van
#kayseri
#Hava durumu
#Manisa
#sakarya
#sümer deresi
#afrin