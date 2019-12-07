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WhatsApp'tan toplu mesaj hamlesi! Bugün başlıyor

Teknoloji 07.12.2019, 09:36
WhatsApp'tan toplu mesaj hamlesi! Bugün başlıyor
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Mesajlaşma uygulaması, yaptığı bilgilendirmede toplu mesajlara artık izin verilmeyeceğini duyurdu.