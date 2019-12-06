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WhatsApp'tan toplu mesaj hamlesi geldi
Teknoloji
06.12.2019, 12:46
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Mesajlaşma uygulaması, yaptığı bilgilendirmede toplu mesajlara artık izin verilmeyeceğini duyurdu.
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#istanbul
#ankara
#minibüs
#fetö
#1 kasım
#vatan
#2020 ocak emekliye zam
#Ayşe Atlı
#Albay Bulut
#sümer deresi
#afrin
#Sivas
#sakarya
#YPG
#Hava durumu
#Manisa
#Recep Güven
#üretim devrimi kurultayları
#gönül boran özüpak
#sağlık bakanlığı