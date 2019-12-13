banner1199

banner1197

WhatsApp'tan yeni karar! Bu telefonlardan desteğini çekiyor

Teknoloji 13.12.2019, 01:03
WhatsApp'tan yeni karar! Bu telefonlardan desteğini çekiyor
1/7

Yapılan açıklamada WhatsApp'ın Windows Mobile ve iOS 7 ve daha altındaki işletim sistemlerini desteklemeyeceği ifade edildi