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WhatsApp'tan yeni karar! Bu telefonlardan desteğini çekiyor
Teknoloji
13.12.2019, 01:03
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Yapılan açıklamada WhatsApp'ın Windows Mobile ve iOS 7 ve daha altındaki işletim sistemlerini desteklemeyeceği ifade edildi
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#istanbul
#denizli
#AKP
#rusya
#Hatay Barosu
#kore demokratik halk cumhuriyeti
#Iğdır
#meteoroloji
#üretim devrimi kurultayları
#ankara
#uğur dündar
#ardahan
#fetö
#TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün
#kars
#genelkurmay başkanlığı
#diyarbakır
#mehmet perinçek
#antalya
#muğla