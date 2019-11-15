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WhatsApp uygulamanızı hemen açın ve gizlilik ayarlarına girin

Teknoloji 15.11.2019, 01:20
WhatsApp uygulamanızı hemen açın ve gizlilik ayarlarına girin
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Büyük problem, herkes tarafından kontrol ediliyor. Önce WhatsApp uygulamasını açın.