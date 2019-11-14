MEDYA
EĞİTİM-SAĞLIK
BİLİM-TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
BİYOGRAFİ
MAGAZIN
Barış Pınarı Harekatı
Ana Sayfa
Yazarlar
Röportajlar
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
CANLI YAYIN
YAYIN AKIŞI
GÜNDEM
YURT
DÜNYA
SPOR
EKONOMİ
EMEK
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
WhatsApp uygulamanızı hemen açın ve gizlilik kısmına girin
Teknoloji
14.11.2019, 14:56
1/10
Büyük problem, herkes tarafından kontrol ediliyor. Önce WhatsApp uygulamasını açın.
Kaydet
Sonraki Galeriler
Metin Feyzioğlu'ndan af yasası, şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestlik açıklaması
WhatsApp kullananları çileden çıkartacak büyük hata
Acun Ilıcalı'dan Nusret açıklaması
Spotify'dan flaş 'Mekanın Sahibi' kararı! Norm Ender'den konserde son dakika açıklaması geldi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak tek tek açıkladı
Öne Çıkan Galeriler
WhatsApp kullananları çileden çıkartacak büyük hata
WhatsApp uygulamanızı hemen açın ve gizlilik kısmına girin
Dijital Türkiye e devlette en çok kullanılan hizmet açıklandı
Kullanıcılarına ceza veren WhatsApp'tan ilk açıklama geldi
Herkes bunları araştırıyor! Apple iPhone'larda bulunan ve çoğu kullanıcının bilmediği 3 özellik
Yeni Galeriler
Metin Feyzioğlu'ndan af yasası, şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestlik açıklaması
WhatsApp kullananları çileden çıkartacak büyük hata
Acun Ilıcalı'dan Nusret açıklaması
WhatsApp uygulamanızı hemen açın ve gizlilik kısmına girin
Spotify'dan flaş 'Mekanın Sahibi' kararı! Norm Ender'den konserde son dakika açıklaması geldi
Türkiye bize bakıyor!
Haber Kategorileri
YAYIN AKIŞI
GÜNDEM
YURT
DÜNYA
SPOR
EKONOMİ
EMEK
MEDYA
EĞİTİM-SAĞLIK
BİLİM-TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
BİYOGRAFİ
Sayfalar
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Bizi Takip Edin
#istanbul
#izmir
#chp
#hatay
#türkiye
#doğu perinçek
#AKP
#Zeki Uzundurukan
#Hakkari
#af
#Harry Dunn
#Ümit Kocasakal
#penguen
#Kırşehir
#deprem
#yunanistan
#iran
#hastane
#şanlıurfa
#kampanya
Copyright © 2019 Her hakkı saklıdır.
Yazılım ve Haber Teması: TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#istanbul
#izmir
#chp
#hatay
#türkiye
#doğu perinçek
#AKP
#Zeki Uzundurukan
#Hakkari
#af
#Harry Dunn
#Ümit Kocasakal
#penguen
#Kırşehir
#deprem
#yunanistan
#iran
#hastane
#şanlıurfa
#kampanya