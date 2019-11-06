MEDYA
EĞİTİM-SAĞLIK
BİLİM-TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
BİYOGRAFİ
MAGAZIN
Barış Pınarı Harekatı
Ana Sayfa
Yazarlar
Röportajlar
Video Galeri
Foto Galeri
Gazeteler
Künye
İletişim
Sitene Ekle
CANLI YAYIN
YAYIN AKIŞI
GÜNDEM
YURT
DÜNYA
SPOR
EKONOMİ
EMEK
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
WhatsApp yıllardır beklenilen özelliğini kullanıma sundu
Teknoloji
06.11.2019, 15:28
1/4
Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yıllardır beklenen bir gizlilik özelliğini kullanıma sundu.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
WhatsApp yıllardır beklenilen özelliğini kullanıma sundu
Android'de büyük WhatsApp güncellemesi! Hemen kontrol edin
İşte en hızlı internete sahip olan ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?)
ALLTUREX'19 açıldı
WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu
Yeni Galeriler
WhatsApp yıllardır beklenilen özelliğini kullanıma sundu
Marmara için kuvvetli rüzgar ile pus ve sis uyarısı
Android'de büyük WhatsApp güncellemesi! Hemen kontrol edin
3600 ek gösterge müjdesi! 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memur emekli maaşları ne kadar artacak
Son dakika af yasası ve şartlı ceza indirimi haberleri! Cumhurbaşkanlığından gelen açıklama neydi? İbrahim Kalın ne demişti
Türkiye bize bakıyor!
Haber Kategorileri
YAYIN AKIŞI
GÜNDEM
YURT
DÜNYA
SPOR
EKONOMİ
EMEK
MEDYA
EĞİTİM-SAĞLIK
BİLİM-TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
BİYOGRAFİ
Sayfalar
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Bizi Takip Edin
#diyarbakır
#eyt
#istanbul
#izmir
#rusya
#fetö
#batman
#kaza
#ankara
#adana
#linkedin
#muş
#hürriyet
#Dizipub
#ulusal kanal kapandı mı
#Çaresi İsyan Olmuştur
#KKTCnin eski Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç
#slipknot
#şark
#nabi avcı
Copyright © 2019 Her hakkı saklıdır.
Yazılım ve Haber Teması: TE Bilişim
Künye
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#diyarbakır
#eyt
#istanbul
#izmir
#rusya
#fetö
#batman
#kaza
#ankara
#adana
#linkedin
#muş
#hürriyet
#Dizipub
#ulusal kanal kapandı mı
#Çaresi İsyan Olmuştur
#KKTCnin eski Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç
#slipknot
#şark
#nabi avcı