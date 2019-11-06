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WhatsApp yıllardır beklenilen özelliğini kullanıma sundu

Teknoloji 06.11.2019, 15:28
WhatsApp yıllardır beklenilen özelliğini kullanıma sundu
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Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yıllardır beklenen bir gizlilik özelliğini kullanıma sundu.