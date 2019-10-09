Mersin Toroslar'da 10. Aşure Etkinliği yapıldı

Mersin Toroslar'da 10'uncu Aşure Etkinliği yapıldı.

Etkinlik, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Toroslar ilçesi şubesi ve Toroslar Belediyesi ortaklığında düzenlendi.

Toroslar Cumhuriyet alanında yapılan etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Sahna, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Eryiğit, Toroslar İlçe Emniyet amiri Zeki Avşar, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Vatan Partisi İl Başkanı Lerzan Özgenç ve binlerce yurttaş katıldı.

Aşure Etkinliği'nde verilen mesajlarda birlik vurgusu öne çıkıldı.

Alevi Kültür Dernekleri Toroslar şube başkanı Hüseyin Değerli, Amerikaya'a ve emperyalizme karşı birlik çağrısı yaptı.

Etkinlikte Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek'in mesajı da okundu.

Binlerce yurttaşa aşure dağıtılan etkinlikte Musa Eroğlu ve birçok halk ozanı deyiş ve türküler seslendirdi.

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