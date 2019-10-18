Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk defnedildi
Van'ın İran sınırında devriye görevi yapan askerlerimize sınırın diğer yanından ateş açıldı. Teröristler tarafından açılan ateşte bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz ise yaralandı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün cenazesi, memleketi Bitlis'e uğurlandı
Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırını koruyan askerlerimize ateş açıldı. Teröristlerin sınırın öte yanından açtığı ateşte Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit oldu. İki askerimiz de yaralandı.
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'ndaki törende, şehit Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.
Şehidin cenazesi, okunan duaların ardından helikopterle memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine uğurlandı.
Şehit Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Van'daki uğurlama töreninin ardından helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Akkoyunlu Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından, şehidin naaşı cenaze arabasına taşındı. Cenaze arabasına eşlik eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.
Abdurrahman Gazi Şehitliği'ne getirilen evli ve bir çocuk babası şehit Öztürk'ün naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.
ulusal.com.tr
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