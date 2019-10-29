banner1198

banner1199

banner1197

Ulusal Kanal 04-10 Kasım yayın akışı

Ulusal Kanal 04-10 Kasım 2019 yayın akışı

YAYIN AKIŞI 29.10.2019, 14:56
Ulusal Kanal 04-10 Kasım yayın akışı

4 KASIM  PAZARTESİ

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30  Gün Ortası

15:00 Mavi Yeşil Akdeniz

16.00 Haber 16.00

17.00 Otizmde Farkındalık

18.00 Ekonomi Notları

18.30 Ana Haber

20.00 Çıkış Yolu

23.00 Gece Görüşü

 

5 KASIM SALI

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 İşte Türkçemiz

12.30 Gün Ortası

15:00 Pınarın Kaynağından

16.00 Haber 16.00

17:00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20:00 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü

6 KASIM ÇARŞAMBA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Haber 16.00

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20.00 Yeni Dünya

21.00 İşin Aslı

23.00 Gece Görüşü

7 KASIM PERŞEMBE

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Halkın Ekonomisi

16.00 Haber 16.00

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20.00 Fikir Meydanı

23.00 Gece Görüşü

8 KASIM CUMA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30  Gün Ortası

15.00 Yeni Dünya

16.00 Haber 16

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20:00 Haber Merkezi

22.00 Anadolu Yolu

23.00 Gece Görüşü


9 KASIM CUMARTESİ

09.00  Hafta Sonu

11.00 Büyüteç

13.00 Haber 13

14:00 Büyük Saat

15.00 Mavi Yeşil Akdeniz

16.00 Haber 16.00

17.00 Köyden Köye

18.00 Ulusal Mikrofon

18.30 Ana Haber

19.30 7 Gün

20.30 Derin Mevzu

23.00 Gece Bülteni

00.00 Aşkın Dili Müzik

10 KASIM PAZAR

09.00  Hafta Sonu

11.00 Halkın Ekonomisi

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 3 Kişilik

16.00 Haber 16.00

17.00 Hayatın Teorisi

18.00 Ege Gündemi

18.30 Ana Haber

19.30 Yeni Ufuklar

20.30 Tarihten Gelen

22.00 Pınarın Kaynağından

23.00 Gece Bülteni

00.00 Umudumuz Spor
 

#ulusal kanal
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P