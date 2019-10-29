Ulusal Kanal 04-10 Kasım yayın akışı
Ulusal Kanal 04-10 Kasım 2019 yayın akışı
4 KASIM PAZARTESİ
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.00 Haber 16.00
17.00 Otizmde Farkındalık
18.00 Ekonomi Notları
18.30 Ana Haber
20.00 Çıkış Yolu
23.00 Gece Görüşü
5 KASIM SALI
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 İşte Türkçemiz
12.30 Gün Ortası
15:00 Pınarın Kaynağından
16.00 Haber 16.00
17:00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20:00 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü
6 KASIM ÇARŞAMBA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Sanat Hayatı
16.00 Haber 16.00
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20.00 Yeni Dünya
21.00 İşin Aslı
23.00 Gece Görüşü
7 KASIM PERŞEMBE
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Halkın Ekonomisi
16.00 Haber 16.00
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20.00 Fikir Meydanı
23.00 Gece Görüşü
8 KASIM CUMA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15.00 Yeni Dünya
16.00 Haber 16
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20:00 Haber Merkezi
22.00 Anadolu Yolu
23.00 Gece Görüşü
9 KASIM CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Büyüteç
13.00 Haber 13
14:00 Büyük Saat
15.00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.00 Haber 16.00
17.00 Köyden Köye
18.00 Ulusal Mikrofon
18.30 Ana Haber
19.30 7 Gün
20.30 Derin Mevzu
23.00 Gece Bülteni
00.00 Aşkın Dili Müzik
10 KASIM PAZAR
09.00 Hafta Sonu
11.00 Halkın Ekonomisi
13.00 Haberler
14.00 Bilim ve Toplum
15.00 3 Kişilik
16.00 Haber 16.00
17.00 Hayatın Teorisi
18.00 Ege Gündemi
18.30 Ana Haber
19.30 Yeni Ufuklar
20.30 Tarihten Gelen
22.00 Pınarın Kaynağından
23.00 Gece Bülteni
00.00 Umudumuz Spor
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