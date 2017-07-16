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Ulusal Kanal 13-17 Temmuz yayın akışı

Ulusal Kanal 13-17 Temmuz 2017 yayın akışı

Ulusal Kanal 13-17 Temmuz yayın akışı

17 TEMMUZ   2017  PAZARTESİ
07.00 İyilik Güzellik
08.00 Günaydın Türkiye
12.00 Belgesel Kuşağı
13.00 Haberler
14.00 Alternatif
16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.30  Havadis
23.00 Gece Görüşü


18 TEMMUZ    2017   SALI
08.00 Günaydın Türkiye
12.00 Belgesel Kuşağı
13.00 Haberler
14.00 Havadis
16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30  Ege Gündemi
19.00 Ana Haber
20.30  Haber Merkezi
23.00 Gece Görüşü


19 TEMMUZ    2017 ÇARŞAMBA
08.00 Günaydın Türkiye
12.00 Belgesel Kuşağı
13.00 Haberler
14.00 Haber Merkezi
16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.30  Başkent Kulisi
23.00  Gece Görüşü


20 TEMMUZ  2017  PERŞEMBE
08.00 Günaydın Türkiye
12.00 Belgesel Kuşağı
13.00 Haberler
14.00 Başkent Kulisi
16:00 Bilim ve Toplum
17.00 Nasıl Yani
18.30  Felsefe ve İnsan
19.00 Ana Haber
20.30  Haber Merkezi
23.00  Gece Görüşü



21 TEMMUZ   2017   CUMA
08.00 Günaydın Türkiye
12.00 Belgesel Kuşağı
13.00 Haberler
14.00 Haber Merkezi
16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 Teknolog
19.00 Ana Haber
20.30  Derin Mevzu
23.00  Gece Görüşü

22 TEMMUZ   CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu
11.00 Dünyanın Renkleri
12.00 Belgesel Kuşağı
13.00 Haberler
14.00 Türk Üretimi
15.00 Sanat Hayatı
17.00 Haberler
17:15 Teknolog
17.50 Sendikacılık Okulu
18.00 Kent ve Yaşam 
19.00 Ana Haber
20.00 Veryansın
21.00 Büyüteç 

23 TEMMUZ PAZAR
09.00 Hafta Sonu
11.00 Alternatif
13.00 Haberler
14.00 Hasat Günü
15.00 Ege Gündemi
15.30 Kısa Film
16.00 Gezi Programı
17.15 Felsefe ve İnsan
18.00 İyilik Güzellik
19.00 Ana haber
20.00 Gündem Ekonomi
21.00 Söz Meclisten İçeri


 

Etiketler; #ulusal kanal
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