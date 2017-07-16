Ulusal Kanal 13-17 Temmuz 2017 yayın akışı

17 TEMMUZ 2017 PAZARTESİ

07.00 İyilik Güzellik

08.00 Günaydın Türkiye

12.00 Belgesel Kuşağı

13.00 Haberler

14.00 Alternatif

16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.30 Havadis

23.00 Gece Görüşü





18 TEMMUZ 2017 SALI

08.00 Günaydın Türkiye

12.00 Belgesel Kuşağı

13.00 Haberler

14.00 Havadis

16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ege Gündemi

19.00 Ana Haber

20.30 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü





19 TEMMUZ 2017 ÇARŞAMBA

08.00 Günaydın Türkiye

12.00 Belgesel Kuşağı

13.00 Haberler

14.00 Haber Merkezi

16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 İyilik Güzellik

19.00 Ana Haber

20.30 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü





20 TEMMUZ 2017 PERŞEMBE

08.00 Günaydın Türkiye

12.00 Belgesel Kuşağı

13.00 Haberler

14.00 Başkent Kulisi

16:00 Bilim ve Toplum

17.00 Nasıl Yani

18.30 Felsefe ve İnsan

19.00 Ana Haber

20.30 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü







21 TEMMUZ 2017 CUMA

08.00 Günaydın Türkiye

12.00 Belgesel Kuşağı

13.00 Haberler

14.00 Haber Merkezi

16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 Teknolog

19.00 Ana Haber

20.30 Derin Mevzu

23.00 Gece Görüşü



22 TEMMUZ CUMARTESİ



09.00 Hafta Sonu

11.00 Dünyanın Renkleri

12.00 Belgesel Kuşağı

13.00 Haberler

14.00 Türk Üretimi

15.00 Sanat Hayatı

17.00 Haberler

17:15 Teknolog

17.50 Sendikacılık Okulu

18.00 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.00 Veryansın

21.00 Büyüteç



23 TEMMUZ PAZAR

09.00 Hafta Sonu

11.00 Alternatif

13.00 Haberler

14.00 Hasat Günü

15.00 Ege Gündemi

15.30 Kısa Film

16.00 Gezi Programı

17.15 Felsefe ve İnsan

18.00 İyilik Güzellik

19.00 Ana haber

20.00 Gündem Ekonomi

21.00 Söz Meclisten İçeri





