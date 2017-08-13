Ulusal Kanal 14-20 Ağustos 2017 yayın akışı

14 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

16.00 Atlarla Tarihin İzinde

17.00 Nasıl Yani

18.30 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.30 Havadis

23.00 Gece Görüşü









15 AĞUSTOS 2017 SALI

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

14.00 Havadis

16.00 Atlarla Tarihin İzinde

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ege Gündemi

19.00 Ana Haber

20.30 Çıkış Yolu

23.00 Gece Görüşü





16 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

14.00 Çıkış Yolu

16.00 Atlarla Tarihin İzinde

17.00 Nasıl Yani

19.00 Ana Haber

20.30 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü





17 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

14.00 Başkent Kulisi

16:00 Bilim ve Toplum

17.00 Nasıl Yani

18.30 Felsefe ve İnsan

19.00 Ana Haber

20.30 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü







18 AĞUSTOS 2017 CUMA

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

14.00 Haber Merkezi

16.00 Atlarla Tarihin İzinde

17.00 Nasıl Yani

18.30 Hasat Günü

19.00 Ana Haber

20.30 Derin Mevzu

23.00 Gece Görüşü



19 AĞUSTOS CUMARTESİ



09.00 Hafta Sonu

11.00 Dünyanın Renkleri

12.00 Gezi Programı

13.00 Haberler

14.00 Türk Üretimi

15.00 Sanat Hayatı

17.45 Sendikacılık Okulu

18.00 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.00 Veryansın

21.00 Büyüteç

00.00 Sinema Kuşağı



20 AĞUSTOS 2017 PAZAR

09.00 Hafta Sonu

13.00 Haberler

14.00 Hasat Günü

15.00 Ege Gündemi

15.30 Kısa Film

17.15 Felsefe ve İnsan

18.00 İyilik Güzellik

19.00 Ana haber

20.00 Gündem Ekonomi

21.00 Söz Meclisten İçeri





