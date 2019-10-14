Ulusal Kanal 14-20 Ekim haftalık yayın akışı

14 EKİM PAZARTESİ

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Mavi Yeşil Akdeniz

16.00 Haber 16.00

17.00 Otizmde Farkındalık

18.00 Ekonomi Notları

18.30 Ana Haber

20.00 Çıkış Yolu

23.00 Gece Görüşü



15 EKİM SALI

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 İşte Türkçemiz

12.30 Gün Ortası

15:00 Pınarın Kaynağından

16.00 Haber 16.00

17:00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20:00 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü

16 EKİM ÇARŞAMBA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Haber 16.00

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20.00 Yeni Dünya

21.00 İşin Aslı

23.00 Gece Görüşü

17 EKİM PERŞEMBE

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00 Halkın Ekonomisi

16.00 Haber 16.00

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20.00 Fikir Meydanı

23.00 Gece Görüşü

18 EKİM CUMA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15.00 Yeni Dünya

16.00 Haber 16

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20:00 Haber Merkezi

22.00 Anadolu Yolu

23.00 Gece Görüşü

19 EKİM CUMARTESİ



09.00 Hafta Sonu

11.00 Büyüteç

13.00 Haber 13

14:00 Büyük Saat

15.00 Mavi Yeşil Akdeniz

16.00 Haber 16.00

17.00 Köyden Köye

18.00 Ulusal Mikrofon

18.30 Ana Haber

19.30 7 Gün

20.30 Derin Mevzu

23.00 Gece Bülteni

00.00 Aşkın Dili Müzik



20 EKİM PAZAR

09.00 Hafta Sonu

11.00 Halkın Ekonomisi

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 3 Kişilik

16.00 Haber 16.00

17.00 Hayatın Teorisi

18.00 Ege Gündemi

18.30 Ana Haber

19.30 Yeni Ufuklar

20.30 Tarihten Gelen

22.00 Pınarın Kaynağından

23.00 Gece Bülteni

00.00 Umudumuz Spor