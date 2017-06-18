Ulusal Kanal 19-24 Haziran 2017 yayın akışı

0 0 0 0

19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ

07.00 İyilik Güzellik

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Havadis









20 HAZİRAN 2017 SALI

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ege Gündemi

19.00 Ana Haber

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Çıkış Yolu

00 .00 Gece Görüşü





21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 İyilik Güzellik

19.00 Ana Haber

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Başkent Kulisi

00.00 Gece Görüşü





22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

15:00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

16.00 Bilim ve Toplum

17.00 Nasıl Yani

18.30 Felsefe ve İnsan

19.00 Ana Haber

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Haber Merkezi

00.00 Gece Görüşü







23 HAZİRAN 2017 CUMA

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 Bilim ve Toplum

19.00 Ana Haber

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Derin Mevzu

00.00 Gece Görüşü



24 HAZİRAN CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu

11.00 Elinin Hamuru

13.00 Haberler

14.00 Türk Üretimi

15.00 Sanat Hayatı

16.00 Sağlıkta Doğrular

17.00 Haberler

17:15 Teknolog

17.50 Sendikacılık Okulu

18.00 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.00 İslam ve Bilim

20.30 Kur'anca Anlamak

21.00 Veryansın

22.00 Sinema







