19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ
07.00 İyilik Güzellik
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Havadis
20 HAZİRAN 2017 SALI
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ege Gündemi
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Çıkış Yolu
00 .00 Gece Görüşü
21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Başkent Kulisi
00.00 Gece Görüşü
22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
15:00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
16.00 Bilim ve Toplum
17.00 Nasıl Yani
18.30 Felsefe ve İnsan
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Haber Merkezi
00.00 Gece Görüşü
23 HAZİRAN 2017 CUMA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 Bilim ve Toplum
19.00 Ana Haber
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Derin Mevzu
00.00 Gece Görüşü
24 HAZİRAN CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Elinin Hamuru
13.00 Haberler
14.00 Türk Üretimi
15.00 Sanat Hayatı
16.00 Sağlıkta Doğrular
17.00 Haberler
17:15 Teknolog
17.50 Sendikacılık Okulu
18.00 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.00 İslam ve Bilim
20.30 Kur'anca Anlamak
21.00 Veryansın
22.00 Sinema
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