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Ulusal Kanal 21-27 Ağustos yayın akışı

Ulusal Kanal 21-27 Ağustos 2017 yayın akışı

Ulusal Kanal 21-27 Ağustos yayın akışı
21  AĞUSTOS   2017  PAZARTESİ
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
16.00 Atlarla Tarihin İzinde
17.00 Nasıl Yani
18.30 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.30  Havadis
23.00 Gece Görüşü


22 AĞUSTOS    2017   SALI
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Havadis
16.00 Atlarla Tarihin İzinde
17.00 Nasıl Yani
18.30  Ege Gündemi
19.00 Ana Haber
20.30  Çıkış Yolu
23.00 Gece Görüşü


23  AĞUSTOS    2017 ÇARŞAMBA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Çıkış Yolu
16.00 Atlarla Tarihin İzinde
17.00 Nasıl Yani
19.00 Ana Haber
20.30  Başkent Kulisi
23.00  Gece Görüşü


24  AĞUSTOS  2017  PERŞEMBE
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Başkent Kulisi
16:00 Bilim ve Toplum
17.00 Nasıl Yani
18.30  Felsefe ve İnsan
19.00 Ana Haber
20.30  Haber Merkezi
23.00  Gece Görüşü



25  AĞUSTOS   2017   CUMA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Haber Merkezi
16.00 Atlarla Tarihin İzinde
17.00 Nasıl Yani
18.30 Hasat Günü
19.00 Ana Haber
20.30  Derin Mevzu
23.00  Gece Görüşü

26 AĞUSTOS   CUMARTESİ


09.00 Hafta Sonu
11.00 Dünyanın Renkleri
12.00 Gezi Programı
13.00 Haberler
14.00 Türk Üretimi
15.00 Sanat Hayatı
17.45 Sendikacılık Okulu
18.00 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.00 Veryansın
21.00 Büyüteç
00.00 Sinema Kuşağı
 
27  AĞUSTOS 2017 PAZAR
09.00 Hafta Sonu
13.00 Haberler
14.00 Hasat Günü
15.00 Ege Gündemi
15.30 Kısa Film
17.15 Felsefe ve İnsan
18.00 İyilik Güzellik
19.00 Ana haber
20.00 Gündem Ekonomi
21.00 Söz Meclisten İçeri
 
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