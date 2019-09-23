23 EYLÜL PAZARTESİ
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.00 Haber 16.00
17.00 Otizmde Farkındalık
18.00 Ekonomi Notları
18.30 Ana Haber
20.00 Çıkış Yolu
23.00 Gece Görüşü
24 EYLÜL SALI
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 İşte Türkçemiz
12.30 Gün Ortası
15:00 3 Kişilik
16.00 Haber 16.00
17:00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20:00 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü
25 EYLÜL ÇARŞAMBA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Sanat Hayatı
16.00 Haber 16.00
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20.00 Yeni Dünya
21.00 Emek Dünyası
23.00 Gece Görüşü
26 EYLÜL PERŞEMBE
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Halkın Ekonomisi
16.00 Haber 16.00
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20.00 Fikir Meydanı
23.00 Gece Görüşü
27 EYLÜL CUMA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15.00 Yeni Dünya
16.00 Haber 16
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20:00 Haber Merkezi
22.00 Anadolu Yolu
23.00 Gece Görüşü
21 EYLÜL CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Büyüteç
13.00 Haber 13
14:00 Büyük Saat
15.00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.00 Haber 16.00
17.00 Köyden Köye
18.00 Ulusal Mikrofon
18.30 Ana Haber
19.30 7 Gün
20.30 Derin Mevzu
23.00 Gece Bülteni
23.30 Aşkın Dili Müzik
22 EYLÜL PAZAR
09.00 Hafta Sonu
11.00 Halkın Ekonomisi
13.00 Haberler
14.00 Bilim ve Toplum
15.00 3 Kişilik
16.00 Haber 16.00
17.00 Teorik Bakış
18.00 Ege Gündemi
18.30 Ana Haber
19.30 Yeni Ufuklar
20.30 Tarihten Gelen
22.00 Pınarın Kaynağından
23.00 Gece Bülteni
00.00 Umudumuz Spor
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