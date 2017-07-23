Ulusal Kanal 24-30 Temmuz 2017 yayın akışı

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24 TEMMUZ 2017 PAZARTESİ

07.00 İyilik Güzellik

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

13.00 Haberler

14.00 Alternatif

16.00 Atlarla Tarihin İzinde

17.00 Nasıl Yani

18.30 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.30 Ulusal Özel

23.00 Gece Görüşü







25 TEMMUZ 2017 SALI

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

13.00 Haberler

14.00 Ulusal Özel

16.00 Atlarla Tarihin İzinde

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ege Gündemi

19.00 Ana Haber

20.30 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü





26 TEMMUZ 2017 ÇARŞAMBA

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

13.00 Haberler

14.00 Haber Merkezi

16.00 Atlarla Tarihin İzinde

17.00 Nasıl Yani

18.30 İyilik Güzellik

19.00 Ana Haber

20.30 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü





27 TEMMUZ 2017 PERŞEMBE

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

13.00 Haberler

14.00 Başkent Kulisi

16:00 Bilim ve Toplum

17.00 Nasıl Yani

18.30 Felsefe ve İnsan

19.00 Ana Haber

20.30 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü







28 TEMMUZ 2017 CUMA

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

13.00 Haberler

14.00 Haber Merkezi

16.00 Atlarla Tarihin İzinde

17.00 Nasıl Yani

18.30 Hasat Günü

19.00 Ana Haber

20.30 Derin Mevzu

23.00 Gece Görüşü



29 TEMMUZ CUMARTESİ





09.00 Hafta Sonu

11.00 Dünyanın Renkleri

12.00 Han Duvarları

13.00 Haberler

14.00 Türk Üretimi

15.00 Sanat Hayatı

17.00 Haberler

17:15 Teknolog

17.50 Sendikacılık Okulu

18.00 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.00 Veryansın

21.00 Ulusal Özel



30 TEMMUZ PAZAR

09.00 Hafta Sonu

11.00 Alternatif

13.00 Haberler

14.00 Hasat Günü

15.00 Ege Gündemi

15.30 Kısa Film

17.15 Felsefe ve İnsan

18.00 İyilik Güzellik

19.00 Ana haber

20.00 Gündem Ekonomi

21.00 Söz Meclisten İçeri





