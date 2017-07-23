24 TEMMUZ 2017 PAZARTESİ
07.00 İyilik Güzellik
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
13.00 Haberler
14.00 Alternatif
16.00 Atlarla Tarihin İzinde
17.00 Nasıl Yani
18.30 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.30 Ulusal Özel
23.00 Gece Görüşü
25 TEMMUZ 2017 SALI
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
13.00 Haberler
14.00 Ulusal Özel
16.00 Atlarla Tarihin İzinde
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ege Gündemi
19.00 Ana Haber
20.30 Haber Merkezi
23.00 Gece Görüşü
26 TEMMUZ 2017 ÇARŞAMBA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
13.00 Haberler
14.00 Haber Merkezi
16.00 Atlarla Tarihin İzinde
17.00 Nasıl Yani
18.30 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.30 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü
27 TEMMUZ 2017 PERŞEMBE
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
13.00 Haberler
14.00 Başkent Kulisi
16:00 Bilim ve Toplum
17.00 Nasıl Yani
18.30 Felsefe ve İnsan
19.00 Ana Haber
20.30 Haber Merkezi
23.00 Gece Görüşü
28 TEMMUZ 2017 CUMA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
13.00 Haberler
14.00 Haber Merkezi
16.00 Atlarla Tarihin İzinde
17.00 Nasıl Yani
18.30 Hasat Günü
19.00 Ana Haber
20.30 Derin Mevzu
23.00 Gece Görüşü
29 TEMMUZ CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Dünyanın Renkleri
12.00 Han Duvarları
13.00 Haberler
14.00 Türk Üretimi
15.00 Sanat Hayatı
17.00 Haberler
17:15 Teknolog
17.50 Sendikacılık Okulu
18.00 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.00 Veryansın
21.00 Ulusal Özel
30 TEMMUZ PAZAR
09.00 Hafta Sonu
11.00 Alternatif
13.00 Haberler
14.00 Hasat Günü
15.00 Ege Gündemi
15.30 Kısa Film
17.15 Felsefe ve İnsan
18.00 İyilik Güzellik
19.00 Ana haber
20.00 Gündem Ekonomi
21.00 Söz Meclisten İçeri
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