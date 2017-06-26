25 HAZİRAN PAZAR
08.00 Yurttan Türküler
09.00 Hafta Sonu
11.00 Bayram Özel
13.00 Haberler
14.00 Atlarla Tarihin İzinde
15.00 Ege Gündemi
15.30 Kısa Film
16.00 Gezi Programı
17.15 Felsefe ve İnsan
18.00 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.30 Bayram Sohbetleri
21.00 Bayram Özel
00.00 Son Sümer Kraliçesi
26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ
07.00 İyilik Güzellik
08.00 Yurttan Türküler
09.00 Günaydın Türkiye
11.00 Bayram Sohbetleri
12.00 Yurttan Türküler
13.00 Haberler
14.00 Teke Yöresi Türkmen Müzik Kültürü
15.00 Sinema
17.00 Nasıl Yani
18.30 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.30 Havadis
00.00 Sinema
27 HAZİRAN 2017 SALI
08.00 Müzik
09.00 Günaydın Türkiye
11.00 Bayram Sohbetleri
12.00 Yurttan Türküler
13.00 Haberler
14.00 Müzik
15.00 Sinema
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ege Gündemi
19.00 Ana Haber
20.30 Nuh'un Gemisi
00 .00 Sinema
28 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 İyilik Güzellik
19.00 Ana Haber
20.30 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü
29 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
15:00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
16.00 Bilim ve Toplum
17.00 Nasıl Yani
18.30 Felsefe ve İnsan
19.00 Ana Haber
20.30 Haber Merkezi
23.00 Gece Görüşü
30 HAZİRAN 2017 CUMA
08.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir
17.00 Nasıl Yani
18.30 Bilim ve Toplum
19.00 Ana Haber
20.30 Derin Mevzu
23.00 Gece Görüşü
1 TEMMUZ CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Elinin Hamuru
13.00 Haberler
14.00 Türk Üretimi
15.00 Sanat Hayatı
16.00 Sağlıkta Doğrular
17.00 Haberler
17:15 Teknolog
17.50 Sendikacılık Okulu
18.00 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.00 Veryansın
21.00 Büyüteç
2 TEMMUZ PAZAR
09.00 Hafta Sonu
11.00 Alternatif
13.00 Haberler
14.00 Sağlıklı Günler
15.00 Ege Gündemi
15.30 Kısa Film
16.00 Gezi Programı
17.15 Felsefe ve İnsan
18.00 İyilik Güzellik
19.00 Ana haber
20.00 Gündem Ekonomi
21.00 Söz Meclisten İçeri
Ulusal Kanal 25 Haziran- 2 Temmuz 2017 yayın akışı
25 HAZİRAN PAZAR