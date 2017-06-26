Ulusal Kanal 25 Haziran- 2 Temmuz 2017 yayın akışı

25 HAZİRAN PAZAR



08.00 Yurttan Türküler

09.00 Hafta Sonu

11.00 Bayram Özel

13.00 Haberler

14.00 Atlarla Tarihin İzinde

15.00 Ege Gündemi

15.30 Kısa Film

16.00 Gezi Programı

17.15 Felsefe ve İnsan

18.00 İyilik Güzellik

19.00 Ana Haber

20.30 Bayram Sohbetleri

21.00 Bayram Özel

00.00 Son Sümer Kraliçesi







26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ

07.00 İyilik Güzellik

08.00 Yurttan Türküler

09.00 Günaydın Türkiye

11.00 Bayram Sohbetleri

12.00 Yurttan Türküler

13.00 Haberler

14.00 Teke Yöresi Türkmen Müzik Kültürü

15.00 Sinema

17.00 Nasıl Yani

18.30 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.30 Havadis

00.00 Sinema









27 HAZİRAN 2017 SALI

08.00 Müzik

09.00 Günaydın Türkiye

11.00 Bayram Sohbetleri

12.00 Yurttan Türküler

13.00 Haberler

14.00 Müzik

15.00 Sinema

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ege Gündemi

19.00 Ana Haber

20.30 Nuh'un Gemisi

00 .00 Sinema





28 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 İyilik Güzellik

19.00 Ana Haber

20.30 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü





29 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

15:00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

16.00 Bilim ve Toplum

17.00 Nasıl Yani

18.30 Felsefe ve İnsan

19.00 Ana Haber

20.30 Haber Merkezi

23.00 Gece Görüşü







30 HAZİRAN 2017 CUMA

08.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

16.00 Dünyayı Kuş Bakışı Seyir

17.00 Nasıl Yani

18.30 Bilim ve Toplum

19.00 Ana Haber

20.30 Derin Mevzu

23.00 Gece Görüşü



1 TEMMUZ CUMARTESİ



09.00 Hafta Sonu

11.00 Elinin Hamuru

13.00 Haberler

14.00 Türk Üretimi

15.00 Sanat Hayatı

16.00 Sağlıkta Doğrular

17.00 Haberler

17:15 Teknolog

17.50 Sendikacılık Okulu

18.00 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.00 Veryansın

21.00 Büyüteç



2 TEMMUZ PAZAR

09.00 Hafta Sonu

11.00 Alternatif

13.00 Haberler

14.00 Sağlıklı Günler

15.00 Ege Gündemi

15.30 Kısa Film

16.00 Gezi Programı

17.15 Felsefe ve İnsan

18.00 İyilik Güzellik

19.00 Ana haber

20.00 Gündem Ekonomi

21.00 Söz Meclisten İçeri







