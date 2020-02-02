Ulusal Kanal 27 Ocak-02 Şubat 2020 yayın akışı
Ulusal Kanal 27 Ocak-02 Şubat 2020 yayın akışı planı
27 OCAK PAZARTESİ
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.00 Haber 16.00
17.00 Ulusal Özel
18.00 Ekonomi Notları
18.30 Ana Haber
20.00 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü
28 OCAK SALI
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 İşte Türkçemiz
12.30 Gün Ortası
15:00 Pınarın Kaynağından
16.00 Haber 16.00
17:00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20.00 Çıkış Yolu
23.00 Gece Görüşü
29 OCAK ÇARŞAMBA
10.00 Günaydın Türkiye
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15.00 Yeni Ufuklar
16.00 Haber 16.00
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20.00 Yeni Dünya
21.00 Gündem Özel
23.00 Gece Görüşü
30 OCAK PERŞEMBE
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Bilim ve Toplum
16.00 Haber 16.00
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20.00 Fikir Meydanı
23.00 Gece Görüşü
31 OCAK CUMA
07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15.00 Yeni Dünya
16.00 Haber 16
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20:00 Haber Merkezi
22.00 Anadolu Yolu
23.00 Gece Görüşü
00.30 Sanat Hayatı
1 ŞUBAT CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Büyüteç
13.00 Haber 13
14:00 Sanat Hayatı
15.00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.00 Haber 16.00
17.00 Köyden Köye
18.00 İyilik Güzellik
18.30 Ana Haber
19.30 7 Gün
20.30 Derin Mevzu
23.00 Gece Bülteni
00.00 Aşkın Dili Müzik
2 ŞUBAT PAZAR
09.00 Hafta Sonu
11.00 Halkın Ekonomisi
13.00 Haberler
14.00 Bilim ve Toplum
15.00 3 Kişilik
16.00 Haber 16.00
17.00 Hayatın Teorisi
18.00 Ege Gündemi
18.30 Ana Haber
19.30 Yeni Ufuklar
20.30 Ulusal Özel
22.00 Pınarın Kaynağından
23.00 Gece Bülteni
00.00 Umudumuz Spor
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P