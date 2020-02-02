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Ulusal Kanal 27 Ocak-02 Şubat 2020 yayın akışı

Ulusal Kanal 27 Ocak-02 Şubat 2020 yayın akışı planı

YAYIN AKIŞI 24.01.2020, 16:03
Ulusal Kanal 27 Ocak-02 Şubat 2020 yayın akışı

27 OCAK PAZARTESİ

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30  Gün Ortası

15:00 Mavi Yeşil Akdeniz

16.00 Haber 16.00

17.00 Ulusal Özel

18.00 Ekonomi Notları

18.30 Ana Haber

20.00 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü

 

28 OCAK  SALI

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12:00 İşte Türkçemiz

12.30 Gün Ortası

15:00 Pınarın Kaynağından

16.00 Haber 16.00

17:00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20.00 Çıkış Yolu

23.00 Gece Görüşü

29 OCAK ÇARŞAMBA

10.00  Günaydın Türkiye

12:00 Bunu Bilmek Lazım

12.30 Gün Ortası

15.00 Yeni Ufuklar

16.00 Haber 16.00

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20.00 Yeni Dünya

21.00 Gündem Özel

23.00 Gece Görüşü

30 OCAK   PERŞEMBE

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30 Gün Ortası

15:00  Bilim ve Toplum

16.00 Haber 16.00

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20.00 Fikir Meydanı

23.00 Gece Görüşü

31 OCAK  CUMA

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon Gazetesi

12.30  Gün Ortası

15.00 Yeni Dünya

16.00 Haber 16

17.00 Nasıl Yani

18.30 Ana Haber

20:00 Haber Merkezi

22.00 Anadolu Yolu

23.00 Gece Görüşü

00.30 Sanat Hayatı


1 ŞUBAT CUMARTESİ

09.00  Hafta Sonu

11.00 Büyüteç

13.00 Haber 13

14:00 Sanat Hayatı

15.00 Mavi Yeşil Akdeniz

16.00 Haber 16.00

17.00 Köyden Köye

18.00 İyilik Güzellik

18.30 Ana Haber

19.30 7 Gün

20.30 Derin Mevzu

23.00 Gece Bülteni

00.00 Aşkın Dili Müzik

2 ŞUBAT  PAZAR

09.00  Hafta Sonu

11.00 Halkın Ekonomisi

13.00 Haberler

14.00 Bilim ve Toplum

15.00 3 Kişilik

16.00 Haber 16.00

17.00 Hayatın Teorisi

18.00 Ege Gündemi

18.30 Ana Haber

19.30 Yeni Ufuklar

20.30 Ulusal Özel

22.00 Pınarın Kaynağından

23.00 Gece Bülteni

00.00 Umudumuz Spor

#ulusal kanal
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