28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ
09.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
13.00 Haberler
16.00 Akdeniz Hazileri
17.00 Nasıl Yani
18.30 Kent ve Yaşam
19.00 Ana Haber
20.30 Ulusal Özel
23.00 Gece Görüşü
29 AĞUSTOS 2017 SALI
09.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
13.00 Haberler
16.00 Akdeniz Hazileri
17.00 Nasıl Yani
18.15 Hasan Yalçın Anısına
19.00 Ana Haber
20.30 Çıkış Yolu
23.00 Gece Görüşü
30 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA
09.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
13.00 Haberler
16.00 Akdeniz Hazileri
17.00 Nasıl Yani
19.00 Ana Haber
20.30 30 Ağustos Özel
23.00 Gece Görüşü
31 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE
09.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
13.00 Haberler
16.00 Akdeniz Hazileri
17.00 Nasıl Yani
19.00 Ana Haber
20.30 Derin Mevzu
23.00 Gece Görüşü
1 EYLÜL 2017 CUMA
09.00 Günaydın Türkiye
11.00 Televizyon Gazetesi
14.00 Bayram Özel ''Fırat'ın Dansı''
16.00 Akdeniz Hazileri
17.00 Nasıl Yani
18.30 Hasat Günü
19.00 Ana Haber
20.30 Bayram Özel
2 EYLÜL CUMARTESİ
09.00 Hafta Sonu
11.00 Doğu'nun Kuğu Gölü
13.00 Haberler
14.00 Bayram Özel
15.00 Sanat Hayatı
16.00 Akdeniz Hazileri
17.00 Bayram Sohbetleri
19.00 Ana Haber
20.00 Veryansın
22.00 Sinema '' Ve Durgun Akardı Don''
00.00 Sinema
3 EYLÜL 2017 PAZAR
09.00 Hafta Sonu
11.00 Doğu'nun Kuğu Gölü
13.00 Haberler
14.00 Hasat Günü
15.00 Ege Gündemi
15.30 Kısa Film
16.00 Akdeniz Hazineleri
17.00 Bayram Sohbetleri
18.00 İyilik Güzellik
19.00 Ana haber
20.00 Gündem Ekonomi
21.00 Bayram Sohbetleri
22.00 Sinema '' Ve Durgun Akardı Don''
Ulusal Kanal 28 Ağustos- 3 Eylül 2017 yayın akışı
28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ
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