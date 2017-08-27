Ulusal Kanal 28 Ağustos- 3 Eylül 2017 yayın akışı

28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ

09.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

13.00 Haberler

16.00 Akdeniz Hazileri

17.00 Nasıl Yani

18.30 Kent ve Yaşam

19.00 Ana Haber

20.30 Ulusal Özel

23.00 Gece Görüşü







29 AĞUSTOS 2017 SALI

09.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

13.00 Haberler

16.00 Akdeniz Hazileri

17.00 Nasıl Yani

18.15 Hasan Yalçın Anısına

19.00 Ana Haber

20.30 Çıkış Yolu

23.00 Gece Görüşü





30 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA

09.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

13.00 Haberler

16.00 Akdeniz Hazileri

17.00 Nasıl Yani

19.00 Ana Haber

20.30 30 Ağustos Özel

23.00 Gece Görüşü





31 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE

09.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

13.00 Haberler

16.00 Akdeniz Hazileri

17.00 Nasıl Yani

19.00 Ana Haber

20.30 Derin Mevzu

23.00 Gece Görüşü







1 EYLÜL 2017 CUMA

09.00 Günaydın Türkiye

11.00 Televizyon Gazetesi

14.00 Bayram Özel ''Fırat'ın Dansı''

16.00 Akdeniz Hazileri

17.00 Nasıl Yani

18.30 Hasat Günü

19.00 Ana Haber

20.30 Bayram Özel





2 EYLÜL CUMARTESİ

09.00 Hafta Sonu

11.00 Doğu'nun Kuğu Gölü

13.00 Haberler

14.00 Bayram Özel

15.00 Sanat Hayatı

16.00 Akdeniz Hazileri

17.00 Bayram Sohbetleri

19.00 Ana Haber

20.00 Veryansın

22.00 Sinema '' Ve Durgun Akardı Don''

00.00 Sinema



3 EYLÜL 2017 PAZAR

09.00 Hafta Sonu

11.00 Doğu'nun Kuğu Gölü



13.00 Haberler

14.00 Hasat Günü

15.00 Ege Gündemi

15.30 Kısa Film

16.00 Akdeniz Hazineleri

17.00 Bayram Sohbetleri

18.00 İyilik Güzellik

19.00 Ana haber

20.00 Gündem Ekonomi

21.00 Bayram Sohbetleri

22.00 Sinema '' Ve Durgun Akardı Don''









