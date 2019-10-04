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Ulusal Kanal 7-13 Ekim haftalık yayın akışı

Ulusal Kanal 7-13 Ekim 2019 haftalık akış planı

Ulusal Kanal 7-13 Ekim haftalık yayın akışı
7 EKİM PAZARTESİ

07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.00 Haber 16.00
17.00 Otizmde Farkındalık
18.00 Ekonomi Notları
18.30 Ana Haber
20.00 Çıkış Yolu
23.00 Gece Görüşü


8 EKİM SALI

07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 İşte Türkçemiz
12.30 Gün Ortası
15:00 Pınarın Kaynağından
16.00 Haber 16.00
17:00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20:00 Başkent Kulisi
23.00 Gece Görüşü

9 EKİM ÇARŞAMBA

07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12:00 Bunu Bilmek Lazım
12.30 Gün Ortası
15:00 Sanat Hayatı
16.00 Haber 16.00
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20.00 Yeni Dünya
21.00 Emek Dünyası
23.00 Gece Görüşü

10 EKİM PERŞEMBE

07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15:00 Halkın Ekonomisi
16.00 Haber 16.00
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20.00 Fikir Meydanı
23.00 Gece Görüşü



11 EKİM CUMA

07.30 Günaydın Türkiye
10.00 Televizyon Gazetesi
12.30 Gün Ortası
15.00 Yeni Dünya
16.00 Haber 16
17.00 Nasıl Yani
18.30 Ana Haber
20:00 Haber Merkezi
22.00 Anadolu Yolu
23.00 Gece Görüşü
12 EKİM CUMARTESİ


09.00 Hafta Sonu
11.00 Büyüteç
13.00 Haber 13
14:00 Büyük Saat
15.00 Mavi Yeşil Akdeniz
16.00 Haber 16.00
17.00 Köyden Köye
18.00 Ulusal Mikrofon
18.30 Ana Haber
19.30 7 Gün
20.30 Derin Mevzu
23.00 Gece Bülteni
00.00 Aşkın Dili Müzik


13 EKİM PAZAR

09.00 Hafta Sonu
11.00 Halkın Ekonomisi
13.00 Haberler
14.00 Bilim ve Toplum
15.00 3 Kişilik
16.00 Haber 16.00
17.00 Hayatın Teorisi
18.00 Ege Gündemi
18.30 Ana Haber
19.30 Yeni Ufuklar
20.30 Tarihten Gelen
22.00 Pınarın Kaynağından
23.00 Gece Bülteni
00.00 Umudumuz Spor
Etiketler; #ulusal kanal
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