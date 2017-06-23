Yeni Dışişleri Bakanı Saray'dan mı geliyor?

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23 Haziran 2017, 00:01

Yeni kabine ne zaman açıklanacak, değişiklikler neler olacak, MHP’den vekiller kabineye girecek mi? Bunun gibi çok soru soruluyor Ankara’da. Yanıtlar için AKP’li kaynaklardan edindiğimiz bilgileri paylaşacağız bu yazımızda.

CHP’nin aklı yürüyüşte, AKP’nin fikri içtüzük değişikliği ve FETÖ’nün siyasi ayağına yapılacak operasyonda, MHP’nin beklentisi ise yeni açıklanacak kabinede…

Edindiğimiz bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabineyi belirledi. Pürüzler kaldı. Onları da hallettikten sonra en kısa zamanda yeni kabineyi açıklayacak.

Aslında Erdoğan’ın geçen hafta açıklaması bekleniyordu Bakanlar Kurulu’nu. Fakat hala aklında birkaç soru işareti olacak ki, beklemeye aldı.



DIŞİŞLERİ BAKANI DEĞİŞİYOR

Şimdi gelelim Erdoğan’ın çekmecesinde duran kabine listesine.

AKP’li kaynaklar, 8-9 bakanın değişeceğini söylüyor. Bazı bakanlar görevden alınacak, bazılarının görevi değişecek, bazıları ise yerini koruyacak. Denilene göre, değişim yaşanacak en kritik bakanlık ise Dışişleri Bakanlığı olacak.

Dış politikada Ahmet Davutoğlu’dan sonra Bakanlığın hali içler acısı. Zira o kadar değerli bürokratlar yetiştiren Bakanlık’ta eski durumdan eser yok. FETÖ’cüler yerleştirildi, önemli görevlere getirildi, bir kısmı atıldı, bir kısmının da hala görevde olduğu iddia edildi.

Ancak her şeye rağmen eski kalitesini sırtlayan isimlerin olduğunu da söylemek gerekiyor. Her neyse, gelelim konuya.



İBRAHİM KALIN İDDİASI

Aldığımız bilgi şu: Mevlüt Çavuşoğlu bakanlıktaki görevinden alınacak, yerine Saray’dan bir isim gelecek. İddia o ki, yeni bakan AKP dışından atanacak, o isim Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olacak. Biz iddia olarak verelim ama konuştuğumuz kaynak, bu kararın kesin olduğu yönünde.

Kaynak, Erdoğan’ın bundan sonraki yıllarda dış politikaya daha fazla eğileceğini söylüyor ve değişikliğin de bundan kaynakladığını belirtiyor.

İbrahim Kalın’ın ismi AKP içinde de kafa karışıklığına neden oldu. Çünkü Kalın hakkında çok sayıda kişinin kafasında soru işareti bulunuyor. Özellikle Kalın’ın Wasginton’a yakın olduğu konuşuluyor. Bu da AKP’de Türkiye’nin dış politikasını yeniden Atlantik rayına sokabileceği tedirginliğini ortaya çıkarıyor.



MHP’YE 3 BAKANLIK

Kabinede değişiklik iddiaları bununla sınırlı da değil.

Çavuşoğlu’nun dışişleri ile bağlantılı bir başka bakanlığa getirileceği, Milli Eğitim Bakanının mutlaka değişeceği yine kulislerde konuşulan diğer iddialar.

MHP’den de yeni Bakanlar Kurulu’na 3 ismin girmesi bekleniyor. Bu üç ismin ikisinin ismine ulaştık. Biri Erhan Usta, diğeri Saffet Sancaklı. Sancaklı’nın Gençlik ve Spor Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bir iddia daha var. Şaşırmayın!

“Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Bakanlar Kurulu’na girecek.”

Destici’nin çok heveslendiği ve böyle bir atama beklediğini biliyoruz. Referandumda parti yönetimi ve partisine sempati duyanlara rağmen, “evet” diye haykırmasının bir karşılığı olmalı diye düşünüyor zira.

Erdoğan aynı fikirde mi, işte o tartışılır.





Erdem Atay

ulusal.com.tr