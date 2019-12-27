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Yerli Otomobil 5 model olacak! Yerli Otomobil ile ilgili yeni bilgiler geliyor!

Güncel 27.12.2019, 15:39
Yerli Otomobil 5 model olacak! Yerli Otomobil ile ilgili yeni bilgiler geliyor!
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Fabrika 2021'de açılıyor, ilk ürün 2022'de çıkıyor.