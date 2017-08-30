Yurt genelinde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek.
Avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açılacak.
Balıkçılar, sezona bol miktarda palamut avlayarak başlamayı ümit ediyor.
Yasağın kalkması ile birlikte, tezgahtaki deniz ürünlerinin de ucuzlaması bekleniyor.
ulusal.com.tr
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