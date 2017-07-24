Belçika'nın Brüksel şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu A.O.'nun yutmak suretiyle vücudunda uyuşturucu madde bulundurabileceğini değerlendiren polis, şüpheliyi doktor kontrolüne soktu.
Şüphelinin filminde vucudundaki kapsuller görüntülendi.
Daralı ağırlığı 1080 gram olan 55 adet kapsül vücuttan doğal yolla çıkarıldı.
Şüpheli tutuklanıp cezaevine konuldu.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda bir Nijeyalı'yı karnındaki 1 kilogram kokainle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı.
Belçika'nın Brüksel şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu A.O.'nun yutmak suretiyle vücudunda uyuşturucu madde bulundurabileceğini değerlendiren polis, şüpheliyi doktor kontrolüne soktu.
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