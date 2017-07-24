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1 kilogram kokain yutmuş!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda bir Nijeyalı'yı karnındaki 1 kilogram kokainle Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı.

1 kilogram kokain yutmuş!

Belçika'nın Brüksel şehrinden  Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu A.O.'nun  yutmak suretiyle vücudunda uyuşturucu madde bulundurabileceğini değerlendiren polis, şüpheliyi doktor kontrolüne soktu.

Şüphelinin filminde vucudundaki kapsuller görüntülendi.

Daralı ağırlığı 1080 gram olan 55 adet kapsül vücuttan  doğal yolla çıkarıldı.

Şüpheli tutuklanıp cezaevine konuldu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #atatürk havalimanı
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