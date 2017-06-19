Yüksekova İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp Zap Deresi'ne uçan araçtaki kişilerden bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp Zap Deresi'ne uçan araçtaki kişilerden bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, kayıp 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.



Kaza, dün öğle saatlerinde Hakkari- Yüksekova karayolunun 17'nci kilometresindeki Çöplük Mevkii'nde meydana geldi. Yüksekova'dan Hakkari'ye giden Aydın Önal, yönetimindeki cipin, kontrolünü yitirince araç 20 metrelik şarampolden Zap Deresi'ne uçtu. Araçtaki 41 yaşındaki Banu Önal öldü, şoför Aydın Önal, Nesibe Önal, Sevim Önal, Samet Önal ve Fazile Kurt yaralandı. Çocuk olan Cemre ve Miraç Önal ile Elif Önal ise akıntıya kapılarak kayboldu.



Yapılan aramalar sonucu 50 yaşlarındaki Elif Önal'ın da bu sabah cesedine ulaşıldı. Önal'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kayıp olan Cemre ve Miraç Önal'ı arama çalışmaları ise sürüyor.