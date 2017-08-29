Artvin'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala satışa sunulan 1 ton 180 kilogramlık boğa, 15 bin liradan alıcı buldu.

Artvin'de pazara getirilen 1 ton 180 kilogramlık kurbanlık boğa, 15 bin liradan satıldı.



Artvin Belediyesi tarafından Artvin-Yusufeli karayolunun birinci kilometresinde kurulan pazarda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor.



Alıcı ve satıcıların kurbanlık fiyatında uzlaşma çabaları renkli görüntüler oluştururken, hayvan pazarının güvenliği amacıyla Artvin Belediyesi Zabıta ekipleri de alanda 24 saat nöbet tutuyor.



Kurbanlıklarını satışa sunan Ardanuçlu Muhammet Akdemir'e ait 1 ton 180 kilogramlık boğa da pazarın ilgi odağı oldu.



Artvin hayvan pazarında bir süre alıcısını bekleyen ve 16 bin liradan satışa sunulan Montofon cinsi boğa, bir müşteriye uzun pazarlıklar sonucu 15 bin liradan satıldı.



Besici Akdemir, sattığı boğanın pazarın en büyük hayvanı olduğunu dile getirerek, "Kendi elimle büyüttüm. Çok uysal hayvandır. Her zaman halkın yanındayız. Yüzde yüz doğa da büyüttüm. Standart müşterilerimiz var ve müşterilerimize hitap etmek amaçlı böyle bir hayvan getirdik. Her zaman iyi ve en kaliteli hayvan bende olur." diye konuştu.