BAŞAKŞEHİR ve Bağcılar'da 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda sahte içki imalatı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir depoya yapılan baskında ise kaçak içki yapımında kullanılan 1 ton hammadde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da sahte içki imalatı yaptığı öne sürelen E.A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta boyunca izlenen E.A'nın bulunduğu adresten bir araçla ayrılması üzerine, ekipler aracı takip etmeye başladı. E.A'nın Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Katmer Sokak'ta bulunan bir depoya gelmesi üzerine ekipler, operasyona başladı.



YAKLAŞIK 1 TON SAHTE İÇKİ HAMMADESİ ELE GEÇİRİLDİ



Depoya giren polis ekipleri, E.A'yı gözaltına alırken, piyasa değeri yaklaşık 10 Bin Türk Lirası olan sahte içki yapımında kullanılan 1 ton hammadde, 1 adet damıtma kazanı, çok sayıda plastik boş bidon, 4 adet hortum, 3 adet plastik alkol tankı ve 1 adet dalgıç pompası ele geçirildi. Eş zamanlı olarak E.A'nın Bağcılar'dan çıktığı eve de baskın yapan ekipler, E.A ile bağlantılı olduğu belirlenen A.S'yi de gözaltına aldı. Depoda ele geçirilen alkol bidonları imha edilmek üzere, belediye ekipleri tarafından bir kamyona yüklenirken, depo zabıta tarafından mühürlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.