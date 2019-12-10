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10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

YURT 30.12.2019, 12:43
10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesiste kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine şüphelileri takibe aldı.

Tesiste üretilen akaryakıtın kamyona yüklenerek il dışına sevk edildiğini belirleyen ekipler, plakası belirlenen kamyonu uygulama noktasında durdurdu.

Aramada kamyon kasasındaki bidonlarda 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekiplerce 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
#kaçak akaryakıt #afyankarahisar
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