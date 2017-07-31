Anadolu Ajansı ve Polis Akademisi iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı ve Polis Akademisi iş birliğiyle, savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "10. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.



AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, Polis Akademisinin Anıttepe yerleşkesindeki açılış töreninde, savaş muhabirliği eğitiminin uluslararası nitelik taşıdığını belirtti.



Anadolu Ajansınca bu tür eğitimlere büyük önem verildiğini vurgulayan Çetinkuş, eğitime hem kurum içinden hem de farklı medya kuruluşlardan katılımın olduğunu ifade etti.



Medya mensuplarının, tehlikeli çevre koşullarında, savaş, doğal afet ve toplumsal olayları izlerken hayati tehlikelerle karşı karşıya kaldığını anlatan Çetinkuş, bu eğitimi almanın ayrıcalık değil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çetinkuş, AA yönetiminin, savaş muhabirliği eğitimi almayan çalışanlarını sıcak olayların yaşandığı bölgelere göndermediğini söyledi.



"Tüm dünyanın gözü tarih boyunca bu coğrafyada olmuştur"



Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesinin konuyla ilgili verilerine dikkati çeken Çetinkuş, "1992-2016'da dünyada bin 210 gazeteci öldürüldü. Çatışmaların yoğun yaşandığı 20 ülkeye baktığımızda 928 gazetecinin hayatını kaybettiğini görüyoruz." dedi.



Çetinkuş, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla habercilik açısından zor bir ülke olduğuna işaret ederek, "Tüm dünyanın gözü tarih boyunca bu coğrafyada olmuştur.



Yanı başımızda İran, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Balkanlar, tam ortasında da Türkiye var. Bundan dolayı da bu tarz eğitimlerin yapılması hayati öneme sahip." diye konuştu.



Eğitimlerin, AA'nın tecrübeli gazetecileri ile Polis Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı uzmanlarınca verileceğini bildiren Çetinkuş, şunları kaydetti:



"Gazeteciler, mayın ve bubi tuzaklarının olduğu arazi koşullarında çalışma, çatışan silahlı güçlerin arasında kalma, çatışma gruplarının saldırıları, kaçırılma ve rehin alınma, esir düşme, deprem ve sel gibi doğal afetler sonrası bulaşıcı hastalıklara yakalanma, araçlarının kundaklanması, soygun gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir.



Bundan dolayı da bu coğrafyada savaş muhabirliğinin çok önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Yaptığımız eğitimlerin bu çerçevede çok anlamlı olduğu düşüncesindeyiz."