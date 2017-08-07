MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde 10 gündür kayıp olan Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü 59 yaşındaki M. B., yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışırken boğularak öldü.

M, B., yaklaşık 10 gün önce görev yaptığı adliyeden izin almadan ortadan kayboldu. Bunun üzerine Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis ve jandarma ekiplerine kayıp bildiriminde bulunuldu.



Güvenlik güçlerinin her yerde aradığı M. B. dün gece Aydın'ın Kuşadası ilçesinden lastik botla yanında eşi Ş. ve kızı K. B., Suriyeli İ.S.O. ile Yunan adalarına kaçmak için denize açıldı. Lastik botun arızalanması üzerine bindiği jet,ski devrildi ve M.B. boğularak öldü.



SAHİL GÜVENLİK 3 KİŞİYİ KURTARDI



Olay üzerine, Güzelçamlı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışanların olduğu ihbarını alan Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştıklarında arızalanan lastik bottaki Ş. B.ve K. B. ile Suriye uyrukla İ.S.O.'yu kurtardı. Botun yakınında Nusaybin Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi Yazıişleri Müdürü M. B.'nin cesedi bulundu.



Botta kurtarılıp Kuşadası'na getirilen Ş. B.ve K. B. ile Suriye uyrukla İ.S.O. gözaltına alınırken, boğularak ölen M. B.'nin cesedi morga konuldu.



Mardin'i 10 gün önce terk ettiği öğrenilen M. B. hakkında herhangi bir soruşturma veya arama kararı olmadığı öğrenildi. Mardin'in Derik İlçesi'nde yaşayan M.B. ve ailesinin ne amaçla Yunan adalarına kaçmak istedikleri ise öğrenilemedi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.