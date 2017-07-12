Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, klimalı tabut ve morg kabini yapmak için atölye açan girişimci Recep Taşkıran, hem 16 kişiye istihdam hem de 10 ülkeye yaptığı ihracatla milli gelire katkı sağlıyor.

Klimalı tabut yapma fikriyle 11 yıl önce atölye kuran üç çocuk babası 39 yaşındaki Recep Taşkıran, kendi çabasıyla klimalı tabutlar ve morg kabinleri üretmeye başladı.



O dönem 80 metrekarede 3 kişiyle üretim yapan ve kısa sürede cami, belediye ve hastanelerden yoğun talep alan girişimci, internet sitesi kurarak yurt dışına da ihracat yapmaya başladı.



Belçika, Almanya, Azerbaycan ve Irak'a bin 500 civarında klimalı tabut ile 500'ü aşkın 2-3 cenazenin konulabildiği morglar ihraç eden Taşkıran, zaman içinde işlerini büyüterek, 3 bin 600 metrekarelik alana fabrika kurdu.



Şimdilerde 16 kişiye istihdam sağlayan Taşkıran, mevcut ülkelerin yanı sıra Arabistan, Libya, Suriye, Tunus, Macaristan ve Katar'a yılda 3 bin 600 klimalı tabut ve yaklaşık 700 morg kabini ihraç ediyor.











Beyaz eşya tamirciliğinden 10 ülkeye klimalı tabut ihracatına



Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esas mesleğinin beyaz eşya tamirciliği olduğunu, morg ve klimalı tabut işine tesadüfen başladığını söyledi.



Taşkıran, çok zor dönemlerden geçtiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Ben yokluktan geldim. Kendi sigortalarımızı ödeyemiyorduk. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Yanında çalışana değer verdikçe onlar da sana değer verir. Burası hepimizin ekmek teknesi. Cenabıhak dürüst çalıştıktan sonra illa karşılığını veriyor. Fabrika önce Allah'ın sonra hepimizin. Böyle bir şeye vesile olmaktan mutluyum. 700 metrekare daha arsa aldım. Orayı da fabrikaya birleştirip insanlarımızı daha fazla iş sahibi yapmayı amaçlıyorum."



Cenazeler klimalı tabutta saklanıyor



Fabrikaya geçtikten sonra klimalı tabut ve morg kabini ihracatını yaptıkları ülke sayısını 4'ten 10'a çıkardıklarını vurgulayan Taşkıran, bu durumun kendisini mutlu ettiğini ifade etti.



Taşkıran, klimalı tabuttan olumlu tepkiler aldığını dile getirerek, "Vatandaşın cenazesi olduğunda uzaktan yakını gelene kadar cenazeyi klimalı tabutta saklıyor. Bir nevi seyyar morg. Bu şekilde cenazeyi muhafaza ediyor. Sadece şahıslara değil, hastaneler, belediyeler ve kurumlara kullanmaları için veriyoruz." diye konuştu.



Recep Taşkıran, klimalı tabutların 2 bin ile 3 bin 250 lira, morg kabinlerinin ise 4 bin ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını söyledi.

