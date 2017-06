Türkiye'de 2007-2016 döneminde 11 milyonun üzerindeki trafik kazası meydana geldi, her 100 kazanın yaklaşık 13'ü ölümlü ya da yaralanmalı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2007-2016 döneminde trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 62 artarak 21 milyon 90 bin 424'e ulaşırken, ehliyeti olan kişi sayısı yüzde 53 artışla 28 milyon 223 bin 393 oldu.



Araç ve sürücü sayısına paralel olarak 10 yılda trafik kazalarında da önemli artışlar görüldü. Bu açıdan bakıldığında toplam kaza sayısı bu dönemde yüzde 43 artarak, 1 milyon 182 bin 191'e yükseldi. Aynı dönemde ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı yüzde 73 artarak 185 bin 128'e çıktı.



Türkiye'de 2007-2016 döneminde toplam 11 milyon 363 bin 4 trafik kazası meydana geldi, bu kazaların 1 milyon 422 bin 485'i ölüm veya yaralanmayla sonuçlandı. Bir başka deyişle her 100 kazanın 13'ünde sürücü ve yolcular zarar gördü. Bu kazalarda toplam 47 bin 236 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon 465 bin 675 kişi yaralandı.



Özellikle 2014 yılından itibaren ölü sayısında hızlı artışlar dikkati çekerken, bu artışlar 2015 ve 2016 yıllarındaki kazalarda, önceki yıllardan farklı olarak, kazadan sonraki bir ay içinde vefat edenlerin de istatistiklere dahil edilmesinden kaynaklandı.



"Seyahatler toplu taşıma araçları ile yapılmalı"



Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, TÜİK verilerine göre trafik kazalarında ölen sayısında 2015 ve 2016 yıllarında artış görüldüğünü belirterek, "TÜİK, 2015 yılına kadar sadece kaza yerinde tespit edilen ölümleri değerlendiriyordu. Söz konusu yıldan itibaren, kazada yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilen ve kazanın sonucu 30 gün içinde vefat edenler de istatistiklere dahil edildi." dedi.



Apaydın, bayram tatillerinde trafik kazalarında artış görüldüğünü kaydederek, sürücüleri daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.



Geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 135 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Apaydın, "Vatandaşlarımız bayram seyahatlerini olabildiğince toplu taşıma araçları ile yapmalı, trafik kurallarına daha çok önem vermelidir. Uzun yolculuklarda sık sık mola verilmelidir." diye konuştu.

