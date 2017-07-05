Farklı illerdeki camilerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

Farklı kentlerde 100'den fazla camiden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



Kırşehir kent merkezindeki Hoca Ahmet Yesevi, Cacabey, Eski Sanayi ve Mevlana camilerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Sabah namazının ardından hırsızların camilere girdiğini tespit eden ekipler, cami ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İncelemelerde, camilere giren 2 kişinin, imam odaları ve yardım parası kutularını aradıkları, dolap ve odaları kontrol ettikleri belirlendi. Mevlana ve Hoca Ahmet Yesevi camilerindeki yardım kutularının da çalındığı tespit edildi.

MOBESE görüntülerinden yola çıkılarak zanlıların Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden bilet alarak Nevşehir'e gittikleri belirlendi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen ortak çalışmayla 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.H.M Nevşehir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kırşehir'e getirilin R.S.G ise burada sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan H.H.M'nin 145, R.S.G'nin ise 115 camiden hırsızlık yaptığı, kısa süre önce de Çanakkale Erkek Yetiştirme Yurdu'ndan kaçtıkları belirlendi.