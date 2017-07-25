Hakkari'de 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK’lılardan temizlenen 3 bin 468 rakımlı tepeye de Türk bayrağı dikildi. Jandarma ve özel harekat polislerinin müşterek operaysonunda çok sayıda mühimmat de ele geçirildi.

Hakkari'de 7 gün süren "Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1" operasyonunda 11 PKK'lı etkisiz hale getirdi. Açıklama İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldi.



Yüksekova ilçesi, Buzul Dağları, Cilo Dağı, Urşe Yaylası-Cafer Gediği-Meydanı Belek mevkisine 10 Temmuz'da operasyon yapıldı.



Havadan da destek verilen operasyonu Jandarma ve özel harekat polisleri, ortak yürüttü. Toplam 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 2 terörist ise Zap Jandarma Karakol Komutanlığına silah ve teçhizatları ile birlikte teslim oldu.



Bölgede arazi araması da yapıldı. 60 el yapımı patlayıcı hazırlanabilecek miktarda düzenek ve malzeme, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 el bombası ve 160 mühimmat ele geçirildi.



Operasyonda güvenlik güçlerince 3 bin 468 rakımlı tepeye üs bölgesi kuruldu. Tepenin bugüne kadar Türkiye'de üs bölgesi teşkil edilen en yüksek rakımlı tepe olduğu belirtildi.



Diyarbakır'da ise büyük bir saldırı önlendi. Kocaköy ilçesi Şaklat Köyü Ban Tepe mevkiine istihbarat üzerine operasyon yapıldı.



Bölgede kullanılmayan su deposu yakınında taş altına tuzaklanmış 20 metre aralıklı, 2 ayrı el yapımı patlayıcı tespit edildi. 420 kilogram Amonyum Nitrat ile hazırlanan bomba imha edildi.



Ayrıca Hazro ilçesinde de 18 ayrı mevkide toplam 336 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



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